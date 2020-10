Toinen koulukunta suosii vanhojen piippujen piikkaamista, toinen räjäyttämistä – video: Näin komeasti kaatui Suomen korkein piippu

Mutta miten piippu kaadetaan ilman että se hajoaa ympäriinsä? ”Purku-guruksi” tiedotustilaisuudessa kehuttu Petri Kuusisto on purkutoimista vastaavan Delete Demolitionin projektijohtaja. Hän kertoo, että koulukuntia on kaksi.

– Lopputulos on sama, toinen vain tehdään räjäyttämällä ja toinen koneellisesti, kuvailee Kuusisto.

Räjäyttäminen turvallisempaa?

Kuusisto itse on piikkauksen eli ei-räjäyttämisen kannattaja.

– Olen kaatanut sillä systeemillä kymmenkunta piippua. Siinä on mukana tiilipiippuja, rautapiippuja, betonipiippuja, joista korkein on ollut 120metrinen, kertoo Kuusisto.

– Nyt jäi tuo 120metrinen korkeimmaksi minun osaltani. Mutta meidän organisaatiomme halusi turvallistaa tapahtuman, ettei siellä kukaan ole alla. Ehkä minulle on käyttöä vielä tulevaisuudessa, vitsaili mies.

Konsernijohtaja Ilkka Tykkyläiselle päivä oli historiallinen. Yhtiö luopuu näkyvästi ja vakavasti fossiilisten polttoaineiden käytöstä – itse asiassa jo nyt yhtiön sähköntuotannosta 95 prosenttia on hiilidioksidineutraalia.

– Tämäkin voimala on ollut käyttämättä jo viitisen vuotta. Jatkossa ydinvoiman, tuulivoiman, vesivoiman ja puuperäisten polttoaineiden osuus kasvaa. Tavoitteemme on, että vuonna 2025 peräti 99 prosenttia tuotannosta on hiilineutraalia, sanoo Tykkyläinen.