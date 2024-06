Toimittajan kommentti: HIFK yrittää maalata mustaa valkoiseksi – tässä totuus vuokrarästeistä

MTV Urheilu uutisoi eilen HIFK:n koko viime kauden hallivuokrien olevan rästissä ja että seura on tekemässä jopa miljoonaluokan tappion. Uutinen levisi laajalti ja synnytti ymmärrettävästi paljon keskustelua; HIFK mielletään Suomen kiekkokartalla suureksi ja mahtavaksi seuraksi.

HIFK poikkeuksellisesti vastasi uutiseen seuraavana aamupäivänä julkaisemalla tiedotteen. Otsikko oli mahtipontinen: "HIFK:n taloudellinen asema on vahva".

Tiedote alkaa olkinukella:

Julkisuuteen levisi eilen uutinen, jonka mukaan HIFK:lla on maksuvaikeuksia ja viime vuoden hallivuokrat olisivat rästissä.

"Yleensä en koe tarvetta kommentoida huhuja, mutta tällä kertaa haluan tehdä poikkeuksen", sanoo HIFK:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola.

Eskola toteaa, että uutiset maksuvaikeuksista eivät pidä miltään osin paikkaansa.

Sen koommin MTV Urheilun kuin yhdenkään uutista siteeranneen suuren mediatalon teksteistä ei löydy ainuttakaan mainintaa "maksuvaikeuksista". Uutisessa on kerrottu yksinkertaisuudessaan, että hallivuokrat ovat rästissä.

HIFK lähti siis kiistämään jotain, mitä kukaan ei ole väittänyt.

Vuokrat maksettu uutisoinnin jälkeen

Toimitusjohtaja Alexander Sneen vastasi tänään MTV Urheilun kysymyksiin sähköpostitse.

Tiedotitte torstaina, että "yhtiöllä ei ole erääntyneitä osto- tai vuokravelkoja taseellaan". Kiistättekö siis, että hallivuokrat ovat olleet maksamatta, kuten MTV Urheilu eilen uutisoi?

– Hallivuokra erääntyi sunnuntaina 2.6.2024. Vuokrat ovat menneet maksuun 5.6.2024. Kolmen päivän viivästymisen syy: uusi toimitusjohtaja on saanut maksujen kuittausoikeuden vasta 5.6.2024.

On aikamoinen sattuma, että Sneen on saanut maksujen kuittausoikeuden juuri samana päivänä, kun MTV Urheilu uutisoi vuokrarästeistä. Ensimmäinen saatu tieto vuokrarästeistä on kuitenkin useamman viikon takaa, nyt ei siis puhuta mistään kolmen päivän viivästyksestä. Mutta totta se on, että vuokrat on eilen hoidettu.

– Nyt maksut ovat ajan tasalla ja kunnossa, vahvisti Jääkenttäsäätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki MTV Urheilulle.

Kivimäki ei halunnut vastata lisäkysymyksiin, joten palataan Sneenin sähköpostivastauksiin.

Onko hallivuokrien maksut toteutettu sovitusti Jääkenttäsäätiön kanssa tehdyn suunnitelman mukaan? Maksetaanko hallivuokrat yleensä vasta kesällä kauden jälkeen?

– Hallivuokrat on maksettu suunnitelman mukaisesti. Kauden vuokrat jaksotetaan tyypillisesti kahteen maksuerään kauden aikana.

Tässäkään Sneen ei varsinaisesti valehtele. MTV Urheilun tietojen mukaan alkuperäinen maksusuunnitelma ei kuitenkaan ole alkuunkaan pitänyt ja eräpäiviä on jouduttu siirtämään. Eli jonkinlaisen, ties kuinka monennen suunnitelman mukaisesti vuokrat on maksettu – lopulta yhdessä erässä. Ensimmäinen maksuerä on tyypillisesti syksyllä ja toinen keväällä.

Vastaava maksujärjestely ja eräpäivien siirtely ei ole tavanomaista, mutta HIFK:n kohdalla ei kuitenkaan täysin poikkeuksellista toimintaa.

Kommentoitte tiedotteessa, että "uutiset HIFK:n maksuvaikeuksista eivät pidä miltään osin paikkansa". MTV Urheilun alkuperäisessä uutisartikkelissa ei ole mainittu maksuvaikeuksia sanallakaan. Koetteko, että MTV:n uutisoinnissa on ollut jotain virheellistä, vai viitattiinko tällä johonkin toiseen mediaan?

– Halusimme korjata uutisointia ja keskustelua, joka lähti liikkeelle MTV:n uutisesta. Olemme saaneet useita kyselyjä tästä uutisoinnista johtuen HIFK:n taloudellisesta tilanteesta ja halusimme korjata julkisuudessa tästä syntyneen väärinkäsityksen.

Tämä on tärkeää. HIFK ei miltään osin kiistä MTV Urheilun uutisessa esitettyjä asioita. Myöskään minkäänlaista oikaisupyyntöä toimitukselle ei ole lähetetty. HIFK puhuu mielellään huhuista, vaikka kyse on uutisesta, luotettavista lähteistä vahvistetuista faktoista.

Faktaa on se, että koko kauden vuokrat olivat rästissä. Faktaa on se, että HIFK on tekemässä raskaan tappion. Liittyvätkö nämä faktat toisiinsa? En tiedä, mutta olisi aikamoinen sattuma, jos eivät liittyisi.

Kaksi viikkoa sitten puheenjohtaja Eskola sanoi tiedotteessa näin:

"Koen että toimintaamme on liian pitkään leimannut tietyntyyppinen ylimielisyys. Kun sen yhdistää välttäviin tuloksiin, yhtälö on huono."