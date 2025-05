Toimittaja paljastaa yllättävän asian euroviisuareenasta: "Sieltä ei ollenkaan nähnyt esityksiä"

MTV:n toimittaja Katja Lintunen kertoo yllättyneensä, kun hän näki euroviisuareenan.

Euroviisuviikko on täydessä vauhdissa Sveitsin Baselissa, jossa kisataan tänään tiistaina 13. toukokuuta kilpailun ensimmäinen semifinaali. Illan semifinaalissa on jaossa yhteensä 10 finaalipaikkaa, joista kilpailee 15 maata.

Sveitsin Baselista raportoiva MTV:n toimittaja Katja Lintunen kertoi suorassa lähetyksessä tiistaina, millainen tunnelma viisukaupungissa on parhaillaan käynnissä.

– Minusta tuntuu, että viisuhuuma nimenomaan kasvaa, koska tällä hetkellä täällä kaupungilla on hirveästi porukkaa. Olen huomioinut, että baarit kantavat alkoholipulloja aika paljon sisään, Lintunen kertoi.

– Täällä on tosi ihana tunnelma. Ihmiset ovat hyvällä tuulella ja täällä on erittäin lämmin, hän jatkoi.

Lintunen oli maanantaina seuraamassa Euroviisujen mediaharjoituksia, joissa hän muun muassa näki Ruotsia edustavan suomalaisyhtye KAJ:n esityksen. KAJ nousee lauteille kilpailun ensimmäisessä semifinaalissa.

Lintunen kertoi yllättyneensä euroviisuareenalle astellessaan.

– Areena on aika pieni, ja nyt täytyy sanoa, että kaikki katsojat areenalla eivät tule näkemään lavalle. Lavan edessä on isot palkit, ja tietystä katsomosta lavalle ei näe, jos artisti on siinä ihan keskellä, hän paljasti.

– Siellä on tosi isoja näyttöjä, joista tietenkin näkee esitykset, mutta kaikkien olisi varmasti mukava nähdä lavalle. Se hieman ihmetytti itseänikin, kun pääsin medialle varatuille paikoille, ja sieltä ei ollenkaan nähnyt esityksiä, hän jatkoi.

Miten toimittajat reagoivat katsoessaan ensimmäisen semifinaalin harjoituksia? Millaiset turvatoimet areenalla on? Katso koko lähetys yllä olevalta videolta!