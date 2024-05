MTV Malmössä viisufinaalin kynnyksellä: Israel-eripura purkaumassa erikoisessa tunnelmassa

Malmössä on tänäänkin järjestetty mielenosoitus Gazaan hyökkäävän Israelin osallistumista vastaan. MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen on seurannut tilanteen etenemistä Malmössä. Kohonen kertoo, että mielenosoitukset Malmön keskustassa ovat sujuneet rauhallisesti.

– Ihan niin kuin semifinaalipäivänä torstaina, niin on ollut hyvä tunnelma eikä minkäänlaisia väkivaltaisuuksia tähän mennessä. Täytyy sanoa kop kop kop, koska tässähän on vielä finaali-ilta edessä.

– Ja tietysti positiivista on se, että kun täällä on hirveästi poliiseja joka paikassa, niin rikollisuutta on ollut vähemmän tällä viikolla kuin tavallisella viikolla.