Tohmajärveläiselle maatilalle tuli kuivikekuorma Venäjältä, sitten Tulli teki hämmentävän tarkastusiskun – maanviljelijä aikoo vaatia jättikorvausta

Kaikki ylimääräiset vierailut ovat kiellettyjä. Tilan ulkopuolisille vierailijoille, kuten eläinlääkärille, on varattu suojahaalareita ja jalkinesuojia.

Tulli: Tarkastuspartioilla yleensä vain kypärät, lasit ja huomioliivit

Noin satapäisen nautakarjan suurpihatto on jalostustila, jossa kasvaa pääsiassa Hereford ja Blonde d`Aquitaine -rotuja. Taattolan mukaan uhkana karjatilalle on nyt esimerkiksi salmonellan leviäminen, jos navetan maa-alue on saastunut.