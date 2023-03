Iinan koira Kerttu joutui tappeluun koirahoitolassa ja kuoli myöhemmin eläinlääkärissä – kuvat voivat järkyttää

Tappelutilanne tuli Enbergille täytenä yllätyksenä muun muassa siksi, että uros on sokea ja koirat ovat aiemmin tulleet todella hyvin toimeen.

– En olisi koskaan voinut kuvitella koirien tappelevan, sillä ne eivät ole aiemmin tapelleet enkä ole todistanut uroksella vastaavaa tunteiden kuumentumista muissakaan olosuhteissa. Lisäksi uros on näistä kahdesta pehmeämpi luonteeltaan ja väistää riitatilanteissa. Suolistosairauden vuoksi se on saman painoinen nartun kanssa, Enberg pohtii.

"Hän sanoi, että kaikki on hyvin"

– Hoitolan omistaja totesi puhelimessa, että kaksi koiraani ovat ottaneet yhteen. Hän sanoi, että kaikki on hyvin. Hän kuvaili Kertun pitävän tassuaan ylhäällä ja istuvan tarhassa, Enberg kertaa.

– Siinä kohtaa hän laittoi viestiä, että koira on huonona ja että kaulassa tuntuu turvotusta. Ja että koira on nukkunut suurimman osan päivästä. Hän kertoi puhdistaneensa koiran haavoja vetyperoksidilla.

– Kun hain koiran, tajusin, että on kiire, sillä koira vaikutti melkein elottomalta. Pelkäsin koiran kuolevan käsiini. En vielä siinä kohtaa vielä edes käsittänyt, miten paljon haavoja todellisuudessa oli. Näin ne oikeastaan vasta eläinlääkäriltä saamistani kuvista, sillä koira meni viltin sisällä eläinlääkäriin asti.

Enberg on järkyttynyt koiransa kuolemasta ja sanoo, että aikoo tehdä rikosilmoituksen asian vuoksi.

Hoitolan omistaja: Sanoin, että koira tarvitsee eläinlääkäriä

Ei vastaavaa tapausta hoitajan uralla

– Aiemmin toimintatapani on ollut, että jos koiralle sattuu jotain, otan omistajaan yhteyttä ja konsultoin eläinlääkärin tarpeesta. Ajattelen nyt, että totta kai minun olisi pitänyt viedä koira eläinlääkäriin heti, vaikka omistaja oli sitä mieltä, että hän hoitaa sen tarvittaessa myöhemmin itse. Vammojen perusteella tulkitsin tilanteen väärin ja mielestäni siinä kohtaa näytti siltä, että vammat kestävät odottamisen, kunnes koiran kunto alkoi heikentyä.

Hän on varma, että vammat syntyivät koirien välisestä tappelusta, sillä hänen hoitolansa tarhat on rakennettu paitsi pakovarmoiksi, myös niin korkeiksi ja ulkotarhat on katettu, ettei esimerkiksi petoeläin voi hänen mukaansa päästä sinne.