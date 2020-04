Todennäköisesti kaksi poikasta – Viikin merikotkat kantavat nyt urakalla ruokaa pesälle

Vanhankaupunginlahden merikotkaemoilla riittää nyt kiirettä. Pesään on kannettava runsaasti ruokaa, että äskettäin kuoriutunut poikanen tai poikaset vahvistuisivat. Ruokalistalla näyttää olevan ainakin kalaa. Vielä ei tiedetä varmasti, montako poikasta pesässä on.

– On epävarmaa, onko siellä kaksi poikasta. Todennäköisesti niitä on kaksi, koska se ruokki niitä mahdottoman kauan. Tämä on nyt arvio, muistuttaa merikotkarengastaja Hannu Ekblom tarkkailtuaan pesää pitkän tovin.