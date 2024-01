Star Trek -tähti on kuollut 73-vuotiaana

Star Trek: Enterprise -televisiosarjasta tunnettu näyttelijä Gary Graham on kuollut 73-vuotiaana, kertoo Hollywood Reporter . Graham näytteli sarjassa Soval-nimistä hahmoa.

Star Trekin lisäksi Graham esiintyi urallaan muun muassa sarjoissa Starsky & Hutch ja The Incredible Hulk sekä elokuvissa Steel ja The Last Warrior.