Timo Tammiselta karhuttiin kahden ajoneuvon veroja, vaikka hän ei mielestään ollut ikinä nähnytkään kulkupelejä

Tammisella ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, keitä ilmoitusten tekijät olivat. Hän otti yhteyttä silloiseen Trafiin, nykyiseen Traficomiin, ja kieltäytyi maksamasta laskuja. Toisessa tapauksessa Traficom ilmoitti, että he olivat haastatelleet luovutusilmoituksen tekijää, joka vahvisti tehneensä luovutuksen. Näin ollen Trafi vaati Tammiselta vastinetta.

Sama tilanne uudestaan



Tamminen kertoo olevansa jälleen samassa tilanteessa: Viime vuoden lopulla hän sai noin 1 000 euron laskun kahden ajoneuvon maksamattomista ajoneuvoveroista. Hänelle tuntematon luovutusilmoituksen tekijä kertoi myyneensä ajoneuvot Tammiselle vuosina 2008 ja 2011. Tamminen ei aio maksaa laskua. Asia on edelleen vireillä.

Virkkusen mukaan Traficomissa väärinkäytösten mahdollisuus nähdään haasteena, mutta kokonaisuus huomioiden ongelma on pieni. Tammisen kaltaisia tapauksia on Virkkusen mukaan vuosittain kymmeniä.

– Jos luovutusilmoitusta käytetään väärin, pääsemme kuitenkin tunnistamaan tahon, joka on sen tehnyt. Nämä määrät ovat niin pieniä, että en sanoisi luovutusilmoitusta huonoksi. Toki se mahdollistaa epäselvyyksiä välillä.

Myyjän turva



– On hyvä, että myös myyjällä on oikeus ilmoittaa, että ajoneuvo on luovutettu eteenpäin.