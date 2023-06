Tiia Elg avoimena erkaumaleikkauksestaan – kertoo toipumisestaan: "Lihassärkyä ja selkä kipeänä"

Muun muassa Salatuista elämistä ja TTK :sta tuttu näyttelijä, tanssija Tiia Elg kertoo käyneensä viime viikolla erkaumaleikkauksessa. Elg on kertonut leikkauksesta ja siitä toipumisesta avoimesti seuraajilleen.

– Q&A-storyssa liittyen viime päiviin ja itse operaatioon: äidin kasaan ompelu. Olen tällä hetkellä autossa matkalla töihin. Edessä on lyhyt päivä eli ei vaadi ihmeitä itseltäni.

– Hyvä niin, vaikka voinkin jo ihan hyvin, en ole tietenkään vielä täysin toipunut leikkauksesta. Liikuntakielto on muistaakseni kuusi viikkoa ja vyötärön ympärillä olevaa tukiliiviä tulisi käyttää ainakin neljä viikkoa. Nyt on kulunut vasta viisi päivää leikkauksesta eli toipumismatkaa on vielä jäljellä, Elg kertoo.