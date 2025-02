Tietokone voi kertoa käyttäjästään paljon – oma "buildi" saa olla ultrasöpö tehoista tinkimättä

Kannettavien tietokoneiden aikakaudella myös erillisistä komponenteista suureen koteloon rakennettu pelikone pitää yhä pintansa. Tietokone ei useinkaan ole enää vain musta tai vaalea, vaan tietokoneiden rakentaminen on jo lähes oma taiteenlajinsa.

Tietokoneharrastajille ja -pelaajille tärkeintä on perinteisesti ollut oman pelikoneen teho ja ominaisuudet. Nykyisin myös tietokoneen ulkonäköön panostetaan, paikoin niin paljon, että se on jo oma itseilmaisun muotonsa. Assembly-tapahtumassa Helsingissä on koolla alan harrastajia.

– Varsinkin tällaisessa tapahtumassa on tosi paljon erilaisia koneita ja tosi erilaisia pelaajia. On kiva kierrellä ja katsoa. Siitä saa heti käsityksen, millainen ihminen tämä pelaaja ehkä on, kertoo Assembly-kävijä Karoliina Hiltunen.

Karoliinan oma tietokoneen keskusyksikkö, buildi, perustuu hänen suosikkihahmoonsa cinnamorolliin Sanrio-hahmomaailmasta.

Karoliina Hiltunen halusi koneeseensa teemaksi Sanrio-hahmon.MTV

– Oma koneeni kertoo ehkä siitä, että pidän söpöistä asioista, Hiltunen naurahtaa.

Niko Huttula on rakennellut tietokoneita jo pitkään ja uusin buildi eli valmis tietokone lähti luonnollisesti mukaan Assembly-tapahtumaan. Huttula on panostanut komponenttien vesijäähdytykseen ja led-valoihin.

– Rakentelu lähti käyntiin ehkä kymmenen vuotta sitten. Nyt on koko ajan projekteja menossa. Perheellisenä, työssäkäyvänä ja nyt vielä opiskelevanakin rakentelemaan ja pelailemaan pääseminen on sellainen irtiotto, Huttula kertoo.

Niko Huttulan koneessa komponentteja jäähdyttää vesi ilman sijasta.MTV

Assemblyille eli harrastajien kesken Assyille on löytänyt tiensä myös Sara Lahtinen.

– Estetiikka on aina ollut minulle tärkeää. Se tulee katumuodista, elämäntyylistä ja ihan kaikesta. Kun aloin pelamaan, halusin yhdistää sen myös ehdottomasti tähän, Lahtinen kertoo.

Lahtinen näkee tietokoneen tuunauksen toimivana itseilmaisun välineenä, johon heijastuvat hänen kiinnostuksen kohteensa. Suoritustehojen lisäksi estetiikalla on iso rooli.

– Minulle se on tosi tärkeää, etenkin naisena, joka pelaa. Minusta on tosi kiva revitellä pinkillä ja naisellisuudella ja tuoda niitä omia kiinnostuksen kohteita esiin ja samalla kertoa, että olen ihan yhtä vakavasti otettava pelaaja kuin kuka tahansa muukin, Lahtinen kertoo.

Tehokkaasta ja tuunatusta pelikoneesta voi nykyisin joutua maksamaan jopa kahdesta kolmeen tuhatta euroa.

Sara Lahtisen pelikone on saanut vaikutteita erityisesti Baldurs Gate 3 -pelin Astarion -hahmosta. Astarion on vampyyri- ja haltijamies.MTV

Karoliina Hiltunen pitää erityisesti Dota 2 -pelistä.MTV

Moni rakentaa tapahtumaan oman teemoitetun pelinurkkauksensa.MTV

MTV

Tietokoneen voi rakentaa vaikka vanhan radion kuoriin.MTV