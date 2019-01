"Tietääkseni kukaan ei ole kuollut kyberiskuissa" – asiantuntija kumoaa kolme myyttiä kyberturvallisuudesta

Myytti 1: Olemme parhaillaan kybersodassa



– Sota on sitä, kun pudotellaan pommeja tai lähetetään ohjuksia ja ihmisiä kuolee. Tietääkseni kukaan ei ole kuollut kyberiskuissa. Usein kun ihmiset puhuvat kybersodasta, he tarkoittavat todellisuudessa informaatiovaikuttamista. Siinä tavoitteena on muokata väestön mielipiteitä.