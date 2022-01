Tiet ovat nyt liukkaat lähes koko maassa, tilanne voi pahentua lähipäivinä

Liukkainta on maan etelä- ja keskiosissa, joissa lämpötila seilaa ennusteen mukaan nollan molemmin puolin alkuviikkoon saakka.

Erityisen liukasta on varsinkin pienemmillä teillä ja jalkakäytävillä.

– Pohjoisessakin käytiin tuossa plussan puolella, ja tilanne on heikentynyt Lappia myöten. Siellä lämpötila ei tosin sahaa viikonloppuna niin paljon kuin muualla.

Pääkallokeli syntyy sään vaihtelusta

Tällaista vaihtelua on Suomessa nähty viime päivinä.

Runsasluminen talvi on taannut sen, että tiet ovat nyt monin paikoin peilikirkkaat. Jos sulamisen ja pakastumisen välillä on vielä ehtinyt sataa vettä, tilanne on pahentunut entisestään.