Tiesitkö? Timo Kojo teki joulushown Elton Johnin kanssa, mutta Euroviisut vei uranosteen: "Minun olisi haluttu pyytävän anteeksi Suomen kansalta, kun hävisin ne 'hiihtokisat'"

Kojon – joka on samalla hänen artistinimensä – ykkössuosikkeja olivat muun muassa Billie Holiday, Bessie Smith, Mahalia Jackson ja Otis Redding. Heitä ja muita mustan musiikin kovia nimiä hän tapasi kuunnella Radio Luxembourgista sekä Fazerin Musiikkiliikkeessä.

– On levyttänyt myös ranskaksi ja venäjäksi

– Soololevyjä mm. kultaa myyneet So Mean (1979) ja Lucky Street (1980)

– Ollut mukana lukuisissa musiikkiprojekteissa; on julkaissut mm. lastenlevyjä Murrit-yhtyeen kanssa

Joulushow Elton Johnin kanssa Bulgariassa

1970-luvun lopulla Kojo siirtyi soolouralle. So Mean - ja Lucky Street -levyt myivät kultaa, ja noina vuosina vahva tulkitsija edusti Suomea useammassa kansainvälisessä musiikkitapahtumassa tai -kisassa.

/All Over Press

/All Over Press

– Sen jälkeen keikat menivät kotimaassa alta, koko kesä peruttiin. Minun olisi kai haluttu pyytävän nöyrästi anteeksi Suomen kansalta, kun hävisin ne "hiihtokisat". Sen sijaan kerroin sikari suussa, että me olimme voittaneet.

Kieltämättä Kojon kappaleesta on tullut jopa eräänlainen kulttihitti, ja ainakin jos kysyy, kuka viisut vuonna 1982 voitti, vastausta joutuu hakemaan Googlesta. Länsi-Saksaa edustaneen Nicolen voittoviisu, myös rauhan asialla ollut Ein bisschen Frieden on kuitenkin ainakin viisukansalle erityisen tuttu.

Keikkaa ja bisnestä

Läpi vuosien Kojolla on ollut monenlaisia projekteja ja bisnesideoita Sibelius-festareista kelluviin golfgriineihin. Useat muutkin projektit ovat liittyneet musiikkiin tai/ja urheiluun. Esiintymistäkään hän ei ole jättänyt.

– Keikkoja on siellä täällä, duosta big bandiin, riippuen siitä paljonko asiakas maksaa. Usein esiinnyn firmojen tilaisuuksissa, ne ovat nastoja. Kaikki hoidetaan viimeisen päälle. Senkun menet paikalle ja rykäiset, sanoo Kojo, joka toimii myös ääninäyttelijänä Kalevi Louhivuoren tuoreella jazzkuunnelmalevyllä.

Urheilu on ollut Kojolle aina tärkeää. Hän on harrastanut lukuisia eri lajeja Zoomissa, jonka toiminnassa on kulttuurialan väkeä ja toimittajia.