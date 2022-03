Pamela Anderson yllättää taidoillaan – tähdittää supersuosittua Broadway-musikaalia

Musikaali kertoo Roxie Hartista, joka joutuu vankilaan rakastajansa murhasta. Telkien takana viruva Hart palkkaa nokkelan asianajajan, joka tekee Roxiesta koko kansan tunteman julkkiksen. Musikaalin kenties tunnetuin kappale on dramaattinen Cell Block Tango.

Lehden haastattelussa Anderson kertoo harjoitelleensa ahkerasti laulua, tanssia ja näyttelemistä. Hän sanoo, että 20 vuotta sitten kaikki olisi sujunut helpommin, mutta vasta nyt hänestä tuntuu, että on valmis tekemään suuren roolin teatterin lavalla.

Chicagoa on esitetty Broadwaylla jo yli 25 vuotta ja se on toiseksi pisimpään pyörinyt musikaali Oopperan kummituksen jälkeen. Chicagosta on tehty myös elokuva vuonna 2002, jota tähdittivät Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger ja Richard Gere.