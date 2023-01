Tiesitkö? Näin paljon auton huollot ja korjaukset maksavat keskimäärin vuodessa

Autoverkkokauppa Beely kertoo tiedotteessaan, että suomalaiset käyttävät autojensa korjauksiin vuodessa keskimäärin 1 070 euroa, mikä on peräti 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.

– Se on se summa, johon keskimääräinen autonomistaja joutuu Suomessa vuosittain huolto- ja korjauskuluina sitoutumaan. Osalla ne kulut ovat paljon suurempia, osalla selkeästi pienempiä, Beelyn toimitusjohtaja Pertti Pigg kertoo tiedotteessa.

Todennäköisesti autojen korjauksiin ja huoltoihin kuluu enemmänkin kuin 1 070 euroa vuodessa keskimäärin, sillä Tilastokeskuksen ja Autoalan Tiedotuskeskuksen lukemat yksityisajoneuvojen kuluista sisältävät autojen lisäksi myös moottori- ja polkupyörät. Kaksipyöräisten huoltaminen on keskimäärin huomattavasti halvempaa kuin autojen, mikä laskee keskiarvoa.

Uusien autojen myyntimäärät vuoden 1995 tasolla

Suomalainen ajaa keskimäärin noin 13 vuotta vanhalla autolla. Suomen autokanta on vanhentunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 lähtien, ja tällä hetkellä keskivertoauto on kokonaiset kaksi vuotta vanhempi kuin 10 vuotta sitten.

Autokannan vanheneminen on kiihtynyt koronavuosien aikana, kun uusia autoja on ostettu aiempaa vähemmän. Viime vuoden saldo, runsaat 80 000 autoa, on 17 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja huonommin kuin kertaakaan sitten vuoden 1995.