Tiesitkö? Katy Perryn lapsuuskodissa oli hyvin tiukat säännöt – tältä artisti näytti, kun aloitti musiikkiuransa 13-vuotiaana

Poptähti Katy Perry , 35, on tehnyt menestyneen uran musiikin saralla. Perry onkin ainoa artisti, joka on viettänyt yli 52 yhtäjaksoista viikkoa Billboard Hot 100 -singlelistan kärkikymmenikössä. Moni ei välttämättä kuitenkaan muista sitä, että laulaja aloitti uransa jo 13-vuotiaana, kun hän julkaisi ensimmäisen levynsä. Kyseessä ei ollut suinkaan popalbumi, vaan uskonnollinen gospel-levy.

Oikealta nimeltään Katheryn Hudson varttui hyvin kristillisessä perheessä. Hänen vanhempansa olivat helluntaisia pastoreita. Lapsuusperheeseen kuuluu äiti Mary Christine ja isä Maurice Hudson. Perryllä on kaksi vanhempaa sisarusta, sisko Angela ja veli David. Heidän perheessä oli hyvin tiukat säännöt. Lapset eivät saaneet juhlia halloweenia ja heille kerrottiin, että Jeesus tuo heille joululahjat.

Velvet Coke -niminen Instagram-sivusto julkaisi Perrystä noilta ajoilta nostalgisen kuvan. Kuvassa 13-vuotias tuleva poptähti laulaa studiolla. Kuva on vuodelta 1997.

Poptähti on leikitellyt vuosien saatossa niin tyylillään kuin hiusväreillään. Perry teki transformaation gospel-laulajasta seksisymboliksi.

Hän kertoi tuolloin Rollin Stones -lehdelle, että Jeesus on hänelle edelleen iso osa elämää, mutta ne yksityiskohdat, mitä Raamatussa kerrotaan, ovat hänelle sumeita.

– Mutta se on totuus. Uskon edelleen Jeesukseen ja siihen, että hän on Jumalan poika. Mutta uskon myös maapallon ulkopuolisiin asioihin ja siihen, että on ihmisiä, jotka lähetetään maahan Jumalan lähettiläiksi. Tällaisiin kaikenlaisiin hulluihin juttuihin, Perry kommentoi.