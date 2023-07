Tuntematon nainen esittäytyi eläinlääkäriksi ja varasti kissan lapselta Turussa – Havainnot eläimestä hätänumeroon!

Poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan kissan varastanut on pitkä, noin 30-vuotias nainen, jolla on vaaleat olkapäiden yli ulottuvat hiukset ja luomi kasvojen oikealla puolella. Tapahtumahetkellä hän oli pukeutunut siniseen paitaan ja legginsseihin.

Kissa on valkoinen ja sillä on vaaleanruskeat silmät. Uroskissa on varovainen vieraita ihmisiä ja kovia ääniä kohtaan.

– Ilmoitustietojen perusteella kyse on varsin moitittavasta teosta, sillä kissa on anastettu lapsen hallusta. Vaikka lain mukaan eläintä pidetäänkin irtaimena esineenä, on lemmikin menettämisellä usein omistajalle suuri merkitys. Kissa kun on perheenjäsen, rikoskomisario Aleksi Sulkko sanoo tiedotteessa.