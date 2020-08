Tiekyltti töhrittiin Seinäjoen rajalla: Kyltissä komeili sukuelin ja kymmenen vuotta sitten kuopatun kunnan nimi – "Yhdistämme tämän pohjalaiseen rehvakkuuteen"

Nurmo on Suomen entinen kunta, joka kuntaliitoksen myötä tuli osaksi Seinäjokea vuonna 2009. Leskelän mukaan kyltistä liikkuu juttuja, joiden mukaan se töhritään tasaisin väliajoin. Tällä kertaa Nurmo on saanut pitää kylttinsä poikkeuksellisen pitkään.

– Kun kyselin vähän alueen ihmisiltä, niin he olivat sitä mieltä, että se on ollut aika pitkään tuossa kunnossa. Näyttäisi vähän siltä kuin Seinäjoen kaupunki olisi kyllästynyt tilanteeseen.

Kaupunki haki kyltin pois

Vaikka tarinoiden mukaan kyltti on töhritty jo useampaan otteeseen, Seinäjoelle tilanne oli viime viikolla aivan uusi. MTV oli yhteydessä Seinäjoen kaupungin kunnossapitoon, missä oli vielä perjantaina epäselvyyttä siitä, olisiko kyltti kuitenkin Ely-keskuksen vastuulla.

Maanantaina asia on kuitenkin jo selvinnyt.

– Se on kaupungin omistuksessa oleva kyltti, kaupungin kunnossapitopäällikkö Tuomo Etula vahvistaa.

Etulan mukaan kyltti on Ely-keskuksen luvalla käyty hakemassa pois. Hän ei tiedä vielä, milloin uusi kyltti saadaan tilalle.

Etulan mukaan kaupungilla ei ole tietoa aiemmasta töhrimisestä. Hän on itse työskennellyt kaupungilla 15 vuotta eikä ole törmännyt vastaavaan tapaukseen. Etulan mukaan on kuitenkin mahdollista, että Ely-keskus on voinut aiemmin hoitaa kyltin vaihdon.