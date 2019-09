MTV selvitti: Siilinjärven uusien Eurojackpot-miljonäärien rahankäyttö on silmiinpistävän järkevää – 100 000 euron kaiuttimia ei ole kysellyt kukaan

Pohjois-Savoon osui elokuun loppupuoliskolla kaikkien aikojen suurin Eurojackpot-voitto. Onnenpotkua korostaa se, että raha ei mennyt vain yhdelle ihmiselle, vaan jakautui 50 kimppapelaajan kesken.



Kun tavallinen suomalainen saa käyttöönsä liki kaksi miljoonaa euroa, koko elämä mullistuu.



Mainos

Mainos

Tai niin ainakin voisi kuvitella.



Aikaa voitosta on kulunut kolme viikkoa, joten törsäyskohteitakin on varmasti ehditty jo miettiä ja edistääkin. Ensimmäinen asia ostoslistlla on monella varmasti auto.



Voittajat autokaupoilla



Lähdetään siis mekin autokaupoille. Sitä varten on kuitenkin mentävä naapurikuntaan Kuopioon, sillä Siilinjärveltä ei autokauppaa löydy.

Voittajia onkin näkynyt jo suuri määrä, paljastaa automyyjä Markku Savolainen puhelimitse Autotalo Hartikaiselta.



– Me myymme sellaisia autoja, joita asiakas haluaa. Se on meidän lähtökohta. Pyritään löytämään oikea ratkaisu asiakkaan tarpeisiin, toteaa Savolainen kysyttäessä voittajista.



Juuri näin. Asiakas on aina oikeassa.



Mainos

Mainos

Asiakkaiden, eli tässä tapauksessa miljoonavoittajien, tarpeet ovatkin hyvin mielenkiintoisia, sillä ostamassa ollaan nimenomaan tarpeeseen. Hintahaarukka on hyvinkin maltillinen, 20–40 000 euroa.



Siitä voi vetää johtopäätöksen. Pröystäillä ei haluta.



Kuvaavaa on, että Savolainen kertoo osan voittajista halunneen katsella käytettyjä autoja.



– Järkevää rahankäyttöä. Ei lähdetä ihan summanmutikassa tekemään päätöksiä, vaikka rahaa ehkä olisikin mahdollista käyttää enemmän. Mennään niiden oikeiden tarpeiden mukaan.



Järki edellä



Samaa kertoo Kuopiossa toimiva Huoneistokeskuksen kiinteistönvälittäjä Jari Hyvönen. Kaksi voittajaperhettä on etsinyt hänen kauttaan uutta asuntoa, eikä mikään viittaa ökyilyyn.



Perheiden kiikarissa ovat noin 300 000 euron hintatason normaalit perheasunnot. Kriteerit ovat selvät.



– Hissitalo, uudehko, ylempi kerros kerrostalosta, Hyvönen listaa.



Kun uusi koti löytyy, asuntoja liikkuu tavallisesti myös toiseen suuntaan.



Mainos

Mainos

– Vielä ei yksikään miljonääri ole tehnyt toimeksiantoa, mutta ovat kyllä kysyneet, otanko vanhan asunnon myyntiin. Saa nähdä milloin se tapahtuu. Mutta tuommoinen rahamäärä on sellainen, että vanhaa ei ole pakko edes laittaa myyntiin. Voihan sen entisen jättää vaikka vuokralle.



Omakotitaloa voi olla myös vaikea saada kaupaksi.

– Vanhemmissa 70-luvun omakotitaloissa ovat hinnat pudonneet aika lailla alaspäin. Sekin laittaa miettimään, että myyvätkö he niitä vai mitä tekevät.



Kunnanjohtajalle ikäviäkin uutisia

Moni paikallinen mieltää Siilinjärven samaksi alueeksi Kuopion kanssa, ja ainakin kahden Hyvösen kanssa tekemisissä olleen voittajaperheen kotikunta onkin siis vaihtumassa tähän alueen isoimpaan kaupunkiin. Siilinjärvellä asuntotarjonta ei kuulemma riitä.



Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjöselle uutinen huono. Lötjönen toivoi heti voittoiltaa seuraavana aamua MTV Uutisten haastattelussa, että rahaa virtaisi myös kunnalle tavalla tai toisella.



Yhteydenottoja voittajilta ei ole tullut.



2:38 Näin Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen iloitsi voittouutisesta heti tuoreeltaan.



Kuntatalous on kovilla koko Suomessa. Siilinjärvellä menoja riittää muun muassa kunnan omistamien rakennusten korjaamisessa, eivätkä tulotkaan ole niin suuria kuin pitäisi.



Mainos

Mainos

– Yksi syy tiukkaan talouteen on se, että verotuloja ei kerry niin kuin pitäisi kunnille kertyä. Mutta totta on, että kiinteistökustannukset ja sotekustannukset ovat meillä nousussa, Lötjönen summaa.



Voittajaperheiden mahdollinen kotikunnan vaihtuminen ei silti masenna Lötjöstä. Pohjois-Savossa koetaan yhteenkuuluvuutta.



– Siilinjärvi ja Kuopio ovat yhteistä asiointi- ja työssäkäyntialuetta. Ihmisiä muuttaa ristiin ja rastiin. Jokainen katsoo tietysti, mikä asunto itselle on paras. Varmasti osa muuttaa sinne ja osa taas toisinpäin.



Tyytyväisten ihmisten koti



Lötjöstä kuunnellessa on vaikea vaipua synkkyyteen. Siilinjärveläiset pitävät elämästään, ainakin keskimäärin.



– Siilinjärvi on tällä hetkellä Pohjois-Savon toiseksi suurin kunta Kuopion jälkeen. Menimme väkiluvussa Varkauden ja Iisalmen ohi muutama vuosi sitten. Ja kunnan palvelut ovat erinomaiset, kunnanjohtaja kehuu.



Lötjönen sanoo tulevaisuuden olevan valoisa. Ja samaa mieltä ovat kuntalaisetkin – tutkitusti!



Vuonna 2017 tehdyn kansallisen kuntalaiskyselyn EPSI ratingin mukaan Siilinjärvi oli Suomen kolmanneksi paras kunta. Asukkaat viihtyvät.



– Meillä on kaksi kylpylää, kaksi golf-kenttää, laskettelurinne, ja Järvi-Suomen luonto on kaunista ja puhdasta, Lötjönen summaa ylpeänä.



Mainos

Mainos

Epätavallisen tavallista



Mutta takaisin voittajiin.



On hämmentävää, kuinka maltilla voittajat ovat potteihinsa reagoineet, ainakin julkisesti. Elämä jatkuu aivan tavallisena, mikä on, no, jo melkein epätavallista.



– Ovat sanoneet vain, että nyt sattui kohdalle. Ei sen kummempaa, toteaa kiinteistövälittäjä Hyvönen.



– Mitä minä muitakin voittajaperheitä tiedän, ei tämä ole päällepäin näkynyt vielä millään tavalla. Varmaan samanlaisia ostoksia tekevät ruokakaupassa kuin tähänkin asti.



Pikkuisen parempaa elämää



Samppanjan ja kuohuviinin myynnissä oli voittouutisen tultua julki pientä nousua, mutta normaalin ostoskorin sisältö pysyy siis monella samana. Ja koti. Maalämpötoimittajat ovat saaneet tiettävästi jo kyselyitä voittajilta.



Elämää ei haluta muuttaa, vaan hieman parantaa.



Eikä rahaa haluta tuhlata.



Tämän ovat pankitkin haistaneet. Alueella ilmestyvän paikallislehden Uutis-Jousen ilmoituspaikat ovat täyttyneet pankkien ilmoituksista.



100 000 euron kauittimiin ei tunneta vetoa

Koko takasivun ostaneen Evli Pankin yksityispankkiiri Ville Savolainen toteaa suuren mainoksen voitto-onnitteluineen olleen poikkeuksellinen.



Asiakkaitaan tai heidän sijoitusasioita Evli ei kuitenkaan voi kommentoida pankkisalaisuuden vuoksi.



Lehdessä on ollut myös reippaampaan rahankäyttöön houkuttelevia mainoksia, mutta kauppoja ei ole liki sadantuhannen euron kaiuttimista syntynyt. Siilinjärveltä tuleva kiinnostus kohdistuu edullisempiin laitteisiin.



Osa kertoo, osa salaa



Voittajia on niin paljon, että vaikka osa vielä voittonsa pitääkin visusti omana tietonan, suuri määrä saman kohtalon kokeneita auttaa varmasti sen paljastamisessa.



Joukossa on helpompi olla kuin yksin.



– Osa varmasti salaakin sen voittonsa, mutta osa on sen reilusti kertonut. Viiteenkymmeneen lappuun sopii viisikymmentä erilaista perhettä, Hyvönen nauraa.



– On siellä semmoisiakin, että rouva on ostanut lapun, ja kun isäntää on onniteltu, isäntä on sanonut, että ei hän ole mitään voittanut. Ja tottahan se on ollut, että ei isäntä ole sitä voittoa saanut, vaan se ollut rouvan.



– Kun mennään vähän aikaa eteenpäin, vasta sitten nähdään, mitä ihmiset tekevät näillä rahoilla.



Samanlaisia ajatuksia pyörii automyyjä Savolaisenkin päässä. Toiveissa on, että joku repäisisi ja päättäisikin vetää vähän isommat ostohousut jalkaan.



– Kyllähän kalliit autot aina jokaista kävijää uteliaisuuden puolesta kiinnostavat. Mercedekseltä saa tilattua useammankin sadan tuhannen euron autoja. Toivottavasti pääsen semmoisia jossain vaiheessa tilaamaan.



Maanantaina suuri päivä



Aika ei ainakaan vielä ole kypsä tuhlaamiselle. Voittorahat makaavat Veikkauksen tileillä.



Siksi kysymys on vielä auki. Mihin voittajien kannattaa rahat laittaa? Kunnanjohtaja Lötjösen mielipide on selvä.



– Käyttäkää rahat järkevästi, älkääkä kuunnelko kaikkia kuiskuttelijoita, Lötjönen naurahtaa.



Kunnanisän varoitus lienee turha. Järkevyys alleviivaa kaikkea, mitä tässä vaiheessa voittorahojen käytöstä tiedetään.



Mutta aika näyttää. Maanantaiaamuna kymmenille tileille kilahtaa 1,84 miljoonaa euroa.