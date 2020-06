Tiedot vanhenevat nopeasti ja kädet ovat täynnä töitä, perustelee sosiaali- ja terveysministeriö koronavirustietojen julkistamisen takkuilua

Oikeuskansleri pyysi selvitystä toukokuussa. STM:n selvityksen mukaan koronaviruksen aiheuttama tilanne kuormittaa ministeriötä erittäin paljon ja voimavarat on jouduttu keskittämään tilanteen hallintaan. Samalla viruksesta ja sen käyttäytymisestä on STM:n mukaan saatu jatkuvasti uutta tietoa, jolloin tieto on myös vanhentunut nopeasti.