"Olisi hyvä perustella kansalaisille" – tutkijatohtori ihmettelee, miksei uusia ennusteita koronaepidemian kehityksestä ole julkaistu

– Sellainen on jäänyt puuttumaan, että minkälaisilla arvioilla ja taustaoletuksilla päätöksiä tehdään, Tuomas Aivelo sanoo STT:lle.

Koronavirusepidemian kulusta on annettu toistaiseksi vain yksi kattava valtakunnallinen ennuste julkisuuteen.

Vastaavia uusia ennustetta ei ole kuitenkaan julkistettu yli kuukauteen, vaikka tautitilanne osoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on kehittynyt paljon hitaammin kuin ennustettiin.

Tätä uudempiin ennusteisiin on viitattu aika ajoin haastatteluissa, mutta päivitettyjä ennusteita tarkkoine lukuineen ja taustaoletuksineen ei ole julkaistu.

Ennusteita tehdään STM:ssä

Tällä hetkellä ennusteita tuottaa huhtikuun toisella viikolla toimintansa aloittanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen Covid-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita THL:stä ja yliopistoista. Yksi koronamallinnustyöryhmän tehtävistä on ennustaa epidemian tulevaa kulkua. Tätä ennen ennusteita tuotettiin THL:n mallinnusryhmässä, joka sulautettiin ministeriön alaiseen ryhmään.

Hallituksen huhtikuun puolivälissä julkaisemassa taustamuistiossa on kerrottu, että STM:n johdolla toimiva THL:n mallinnusryhmä tuottaa jatkuvasti epidemiologisia mallinnuksia ja koelaskelmia, joihin kuitenkin liittyy merkittäviä epävarmuuksia.

STT on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä useaan otteeseen tietoa siitä, mihin taudin kulkua kuvaaviin ennusteisiin hallituksen päätökset perustuvat ja mitä ennusteita epidemian kulusta on tehty. Lisäksi STT on pyytänyt käyttöönsä tuoreimpia arvioita, ennusteita ja mallinnuksia epidemian mahdollisesta tulevasta kehittymisestä useita kertoja.