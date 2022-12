Tiedätkö, pitääkö sinun ottaa koronarokote ja vieläkö ehtii ennen joulua? – THL: Tehoste ottamatta 1,4 miljoonalta suomalaiselta

Tämä tarkoittaa sitä, että noin 1,4 miljoona suomalaista ei ole vielä ottanut tehosteannosta. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek uskoo, että syynä on joko vasta sairastettu sairaus tai väärinymmärrys.

– Ehkä taustalla on väärinymmärrystä. Pohditaan, kuuluuko itse tähän syystalven tehosteryhmään vai ei.

– Tai sitten, jos on vastikään sairastanut taudin, vielä ei ole se aika tullut, jolloin tehosterokotetta suositellaan.

"Mitä vanhempi, sitä todennäköisemmin ottanut rokotteen"

– Siinä näkyy, että mitä vanhempi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän on rokotteen ottanut, ja mitä nuorempi, sitä harvempi.

Rokotus vielä ennen joulua

Nohynek suosittelee hakemaan tehosterokotteen ennen joulunpyhiä, jolloin moni rokotuspiste on kiinni. On myös toinen syy, miksi rokotus kannattaa hoitaa ennen joulua.

THL:n mukaan koronatilanne on pysynyt Suomessa vakaana useiden kuukausien ajan. Erikoissairaanhoidon kuormitus on säilynyt samana, mutta perusterveydenhuollossa potilaiden määrä on hieman noussut.