Tiedä nämä säännöt ennen dronen lennättämistä – "Ettei aiheuta muille vaaraa"

Dronen lennätyksestä on tullut myös yhä suositumpi harrastus Suomessa. Lennättämiseen vaaditun kauko-ohjaajan verkkokokeen on Suomessa suorittanut jo lähes 16 000 henkilöä.

– Niissä on parempi linssi, parempi akku, ja niillä pystyy lentämään pidempään, MTV:n ohjelmia työkseen kuvaava Penttinen kertoo.

Yleissääntö on, että droneja tulee lennättää 120 metrin alapuolella, ja lennättäjän on pidettävä kopteriinsa näköyhteys. Varovaisuutta on noudatettava erityisesti lentokenttien ja ihmisjoukkojen läheisyydessä.