Kaikkien kamerallisten dronejen lennättäjien on nyt rekisteröidyttävä – uutena vaatimuksena myös verkkokoe

Fintrafficin mukaan Suomessa on arviolta 50 000 dronea, joiden lennättämistä uudet määräykset koskevat.

– Miehittämättömien ilma-alusten suosio on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Tulevina vuosina dronejen hyödyntäminen myös kaupallisessa liiketoiminnassa tulee lisääntymään. Tämän vuoksi on tärkeää, että meillä on Suomessa käytössämme hyvät palvelut, joiden avulla varmistamme sujuvan ilmatilan käytön eri ilmailumuotojen välillä, sanoo tiedotteessa johtaja Pasi Nikama Fintrafficin lennonvarmistuksesta.