Thor-tähti Ray Stevenson on kuollut 58-vuotiaana

Thor - ja RRR-elokuvien tähti, näyttelijä Ray Stevenson on kuollut 58-vuotiaana sunnuntaina 21. toukokuuta. Asian vahvisti CNN:lle hänen tiedottajansa Nicki Fioravante.

Stevensonin oli määrä esiintyä tulevassaTähtien sota -sarjassa nimeltään Ahsoka Baylan Skollin roolissa elokuussa. Ahsoka on kolmas Tähtien sotaan liittyvä tv-sarja, jossa Stevenson on näytellyt. Hän on Gar Saxonin roolissa vuoden 2016 Star Wars: Rebels -elokuvassa ja kahdessa Star Wars: Clone Wars -jaksossa vuonna 2020.