Chinatown-elokuvan käsikirjoittaja Robert Towne, 89, on kuollut

Yhden kaikkien aikojen parhaimpana pidetyn elokuvan Chinatownin (1974) Oscar -palkittu käsikirjoittaja Robert Towne on kuollut 89-vuotiaana. Hänen tiedottajansa mukaan hän kuoli kotonaan 1. heinäkuuta Los Angelesissa läheistensä ympäröimänä.

Towne voitti Oscarin käsikirjoituksestaan elokuvaan Chinatown. Hän on ollut ehdolla Oscar-ehdokkaana myös elokuvistaan Saattokeikka (1973), Shampoo (1975) ja Greystoke: Legenda Tarzanista, apinain kuninkaasta (1984).

Vuonna 1997 Writers Guild of America myönsi hänelle elämäntyöpalkinnon.

Towne työskenteli pitkään myös televisiosarjojen parissa, kuten The Man from UNCLE ja The Lloyd Bridges Show.