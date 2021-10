THL: Yhä useampi koululaispoika ylipainoinen tai lihava – "Taustalla on todennäköisesti useita tekijöitä"

Kouluikäisistä suomalaispojista yhä useampi on ylipainoinen tai lihava, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuoreet tilastot. Alakouluikäisistä pojista 30 prosenttia oli viime vuonna ylipainoisia tai lihavia, kun vielä vuonna 2017 vastaava osuus oli 26 prosenttia. Yläkouluikäisillä pojilla osuus kasvoi vuodesta 2017 27:stä 30 prosenttiin.

Nämä syyt ylipainon yleistymisen taustalla

– Tilasto ei sisällä tietoja elintavoista, joten emme pysty sen perusteella arvioimaan syitä poikien ylipainon yleistymiselle. Lasten ylipainon yleistymisen taustalla on todennäköisesti useita tekijöitä elintavoissa ja elinympäristössä. Tarjolla on esimerkiksi runsaasti energiatiheitä ruokia ja juomia ja istuva elämäntapa on yleistynyt sekä lapsilla että aikuisilla, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäkitiedotteessa.