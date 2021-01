Suomessa todettu 198 uutta koronatartuntaa – viime viikkojen tartuntamäärät eivät ole enää juurikaan laskussa

Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu noin 3 600, mikä on reilut 550 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluku on korkein Uudellamaalla, jossa se on 106. Myös Varsinais-Suomessa tilanne on muuta maata vaikeampi, ja ilmaantuvuusluku on siellä 99.