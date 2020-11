THL: Suomessa on todettu 283 uutta koronatartuntaa – kuusi uutta kuolemantapausta

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 493 tartuntaa, mikä on 2 474 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Suomessa on myös raportoitu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, lisäksi sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut. Sairaalahoidossa on nyt 175 ihmistä, mikä on 23 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on 18 ihmistä, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina.