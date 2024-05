Rahapeliyhtiöillä tienannut yritti huiputtaa verottajaa väärentämällä tiliotteita

Tarkastajalle väärennetty tiliote

– Kyse on ollut tiliotteesta, jota [mies] on väärentänyt siten, että hänen ulkomailta saamansa tulot näyttäisivät todellisuutta pienemmiltä syytteessä kuvatulla tavalla ja näin on pyritty väärennetyllä tiliotteella harhauttamaan Verohallintoa verojen määräämisessä ja ainakin pyritty saamaan ns. peliaikaa ennen kuin Verohallinto saa ulkomailta oikeat tiedot [miehen] tuloista, tuomiossa todetaan.