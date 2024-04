THL: Nuoret suhtautuvat rahapelaamiseen entistä kielteisemmin, vanhemmat myönteisemmin

Edeltävä vastaava tutkimus on vuodelta 2019.

Suhtautuminen pääosin kielteistä

Vain joka viides vastaaja uskoi, että rahapelaaminen on kaiken kaikkiaan hyväksi yhteiskunnalle.

Kuitenkin lähes 60 prosenttia oli sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus pelata rahapelejä milloin vain.

Ongelmapelaaminen kasvanut

THL:n tutkimuksen mukaan ongelmapelaamisen määrä on kasvanut.

Määrä on kasvanut verrattuna vuosien 2019 ja 2011 tutkimuksiin.

Tulos tarkoittaa, että noin 150 000 mannersuomalaisella on rahapeliongelma, joka aiheuttaa pelaajalle joko yksittäisiä tai merkittäviä haittoja ja riippuvuuden oireita.

Yleisin ongelma on miehillä ja nuorilla aikuisilla.

– Pysäyttävää on, että nuorten aikuisten peliongelma ei ole vähentynyt ja miesten peliongelma on jopa lisääntynyt, vaikka heidän rahapelaamisensa on vähentynyt, THL:n tutkija Tanja Grönroos sanoo tiedotteessa.