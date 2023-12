Poliisi epäilee: Kolmikko pyöritti vuosia Suomessa laittomia rahapelejä – miljoonien potti

Ulkomainen yhtiö on markkinoinut aggressiivisesti rahapelejä Suomessa – lähettänyt muun muassa tekstiviestejä alaikäisille

Isot rahat pelissä

Kaikkia kolmea henkilöä epäillään törkeästä rahanpesusta. Poliisi on esitutkinnan aikana takavarikoinut epäiltyjen omaisuutta.

Esitutkinnan mukaan lainvastaisessa rahapelitoiminnassa on liikkunut vuosien 2016–2022 rahaa useita miljoonia euroa. Päätekijän epäillään saaneen rikoksista lähes miljoona euroa.

Suomessa hyvin poikkeuksellinen tapaus

Esitutkinnan mukaan pääepäilty on Suomessa välittämissään arvonnoissa ottanut vastaan rahapanoksia ja tilittänyt voittoja, jotka ovat perustuneet toisen valtion lottokierrosten tuloksiin.

– Kyseessä on varsin poikkeuksellinen rikostutkinta Suomessa. Aihe on ollut julkisuudessa vähemmän esillä, mutta ilmiönä tällaista laittomaksi epäiltävää rahapelaamista on esiintynyt Suomessa jo pidemmän aikaa. Epäilty oli tässä tapauksessa pitänyt yhteyttä asiakaskuntaansa muun muassa Facebookissa, missä hän oli myös julkaissut aiheeseen liittyviä viestejä ja tietoja arvottavista pelikierroksista, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Janne Takkunen.