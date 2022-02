Therese Johaug teki ylivoimaisen näytöksensä jälkeen iivoniskaset – "Tiedän, miten paljon he ovat uhranneet"

– Tämä on ollut pitkä ja kova tie, iso osa elämääni tähän saakka. Lapsuuden unelmasta tuli totta. En haluaisi tämän loppuvan, mutta tiedän, että kaikelle on aikansa, Johaug sanoi VG:n mukaan.

– Tiedän, miten paljon he ovat tehneet töitä ja uhranneet tämän eteen. He ovat asuneet vuosia Norjassa eivätkä ole nähneet perhettään lähestulkoon ollenkaan. He eivät hiihtäneet vielä viisi vuotta sitten, Johaug sanoi ja viittasi kiinalaishiihtäjiin.