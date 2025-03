Juoksutehtävää seuraa dramaattinen pudotus The Summit Suomessa

Yksi lähti kotimatkalle The Summit Suomi -ohjelman 11. jaksossa.

Kuusi kilpailijaa, eli Jani, Maxie, Arttu, Nicola, Carola ja Janika, on jäljellä The Summit Suomen 11. jaksossa. Voittopotissa on vielä 100 tuhatta euroa.

Juontaja Jasper Pääkkönen saapuu jaksossa paikalle, ja helikopteri tipauttaa maastoon punaisen ja mustan laukun. Porukan täytyy jakautua kahtia ja juosta laukuille tietämättä, mitä niissä on.

Jani, Maxie ja Arttu ottavat suunnan punaiselle laukulle ja Carola, Nicola sekä Janika mustalle.

Laukuissa on viestit, joiden mukaan punaisen laukun luokse menneet saavat hyviä uutisia ja mustan laukun luokse menneet huonoja uutisia.

– Huonot uutiset tarkoittavat sitä, että yksi teistä lähtee tänään kotiin ja vie 10 tuhatta euroa mennessään potista. Teidän pitää tehdä päätös yhdessä, ja se pitää tehdä nyt. Siis nyt heti. Keskustelkaa ja tehkää hyvä päätös, Jasper sanoo tiukasti ja poistuu paikalta.

