Yksi jättää vapaaehtoisesti kilpailun kesken The Summit Suomessa: "Ei tarvitse äänestää"

The Summit Suomen äänestyksessä koetaan yllätys.

The Summit Suomen kahdeksannessa jaksossa on vuorossa äänestys siitä, kuka lähtee seuraavana kotiin. Tällä kertaa äänestää voi vain Janikaa tai Henriettaa, koska he saavuttivat vuorenhuipun edellisessä jaksossa viimeisinä.

Kilpailijat ovat aloittamassa äänestystä, ja Nicola kysyy, onko Henrietalla tai Janikalla jotakin sanottavaa.

– Haluaisin sanoa sen, että minulla on ollut tänään ihan sika kiva päivä, ja muutenkin koko tämä viikko on ollut mieletön teidän kanssanne. Minusta tuntuu siltä, että minulla on tänään aika lähteä kotiin. Niin ei tarvitse äänestää, Henrietta vastaa yllättäen.

Henrietta liikuttuu ja kertoo, että hänellä on kaikki ihan hyvin.

– Minulla on vain sellainen tunne, että kotiin lähden, Henrietta kertoo kyynelissä.

Muutkin liikuttuvat ja rientävät halaamaan Henriettaa.

Henrietta avaa tuntojaan videolla päätöksensä jälkeen.