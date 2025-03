Tiukan päätöksen jälkeen yksi lähtee kotimatkalle The Summit Suomessa

Varo juonipaljastuksia! The Summit Suomi -seikkailusarjassa joudutaan kiperän tilanteen eteen, kun yksi on jälleen lähetettävä kotimatkalla ennen vuoren huiputusta.

Vaellusta on jäljellä enää kolme päivää The Summit Suomen 12. jaksossa. Kilpailijoita on jäljellä vielä viisi: Nicola, Maxie, Jani, Arttu ja Carola.

Vuorenvartija saapuu jälleen ja tiputtaa helikopterista kilpailijoille laukun. Osallistujat ottavat välittömästi kilpajuoksun kohti kassia.

Laukusta paljastuu Maxien lukema viesti: ”Tämä viesti tuo turvan kahdelle. Hintana molempien äänioikeus”. Viesti tarkoittaa, että ne, jotka ovat turvassa, eivät saa äänestää.

Maxien annetaan hoitaa päätöksenteko, joten muut yrittävät vakuuttaa hänet. Maxie on viestinlukijana toinen, joka saa koskemattomuuden.

– Tämä ei ollut mikään helppo päätös, vaikka luulisi, että tämä on selkeä. Teen kuitenkin omasta mielestäni turvallisen, järkevän ja ilmiselvän päätöksen, Maxie sanoo jaksossa.

Maxie ottaa siipiensä suojiin Artun, joten pudotusuhan alla ovat Nicola, Carola ja Jani.

