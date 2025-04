Jättiyllätys The Summit Suomessa: Reitti muuttuu!

Seikkailusarja The Summit Suomessa koetaan iso yllätys, kun sääolosuhteet ovat sellaiset, ettei Stetinden-vuoren huipulle voikaan kiivetä.

Seikkailusarja The Summit Suomen 13. jaksossa on jäljellä enää neljä kilpailijaa: Carola, Maxie, Arttu ja Nicola.

Vuoren huipulle on matkaa enää 10 kilometriä, kun matkan 14. päivä, eli toiseksi viimeinen päivä, alkaa. Voittopotissa on tällä hetkellä 90 000 euroa.

Ohjelman juontaja Jasper Pääkkösellä on heti päivän alussa jännittäviä uutisia kilpailijoille.

– Säärintama on osunut Stetinden-vuoren huipulle pahasti ja olosuhteet ovat siellä sellaiset, että huippu on käytännössä jäässä. Köydet ovat jäässä, ja kokemattomille kiipeilijöille se on yksinkertaisesti liian vaarallinen, Pääkkönen toteaa jaksossa.

Kisan tarkoitus on kuitenkin kiivetä vuorenhuipulle, joten reittiin tulee pieni muutos, ja kilpailijat saavat uuden tavoitteen.

– Teidän pitää huiputtaa vuori nimeltään Stortinden, Pääkkönen jatkaa.

Katso videolta, miten kilpailijat suhtautuvat uutisiin.