The Rasmus lähetti terkut Italiasta: "Buona sera! Euroviisut, olemme täällä"

The Rasmus on matkustanut Italian Torinoon tulevia Euroviisuja varten. Bändi postasi Instagram-tilillään tervehdyksen faneilleen.

– Buona sera! Euroviisut, olemme täällä, kuvan yhteyteen on kirjoitettu.

The Rasmuksen seuraajat lähettävät runsaasti tsemppiviestejä emojien kera.

– Vaikka olen Englannista, niin ääneni menee aina Suomelle, go The Rasmus, yksi kirjoittaa.

Bändi on jakanut runsaasti materiaalia matkastaan myös Instagramin tarinat-osioon.

The Rasmuksella on edessään lukuisia harjoituksia ja edustustilaisuuksia ennen Euroviisujen toista semifinaalia, joka pidetään torstaina 12. toukokuuta. Bändin edustuskappale on nimeltään Jezebel.