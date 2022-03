Euroviisujen semifinaalin esiintymisjärjestys selvisi – The Rasmukselle merkittävä paikka

Euroviisujen semifinaalien esiintymisjärjestykset ovat selvinneet. Suomen edustaja The Rasmus sai esiintymisvuorokseen 2. semifinaalin ensimmäisen paikan. Tämä tarkoittaa, että Jezebel-kappale kuullaan koko illan ensimmäisenä esityksenä.

Koko illan esiintymisjärjestys näyttää tältä:

Suomi: The Rasmus - Jezebel

Israel: Michael Ben David - I.M

Serbia: Konstrakta - In Corpore Sano

Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade To Black

Georgia: Circus Mircus - Lock Me In

Malta: Emma Muscat - I Am What I Am

San Marino: Achille Lauro - Stripper

Australia: Sheldon Riley - Not The Same

Kypros: Andromache - Ela

Irlanti: Brooke - That’s Rich

Pohjois-Makedonia: Andrea - Circles

Viro: Stefan - Hope

Romania: WRS - Llámame

Puola: Ochman - River

Montenegro: Vladana - Breathe

Belgia: Jérémie Makiese - Miss You

Ruotsi: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer