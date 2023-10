The Crownin kuudennen kauden tarkka julkaisuajankohta julki! Viimeinen kausi nähdään kahdessa osassa

Netflix ilmoitti 9. lokakuuta brittihovista kertovan The Crown-sarjan kuudennen kauden tarkan julkaisuajankohdan. Kuudes kausi julkaistaan kahdessa osassa: ensimmäinen osa 16. marraskuuta ja toinen osa 14. joulukuuta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kauden julkaisu on jaettu useampaan osaan.