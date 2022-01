The Crowniin uusi vahvistus – tämä näyttelijä nähdään sarjassa prinsessa Dianan elämän suurimpana rakkautena

Pakistanilainen Humayun Saeed nähdään The Crown -sarjan viidennellä tuotantokaudella prinsessa Dianan entisen miesystävän Hasnat Khanin roolissa, kertoo Daily Mail . 50-vuotias Saeed on tehnyt uraa erityisesti Pakistanissa näyttelijänä sekä tuottajana. Kansainväliset mediat kuvailevat Saeedin olevan yksi aikansa parhaiten palkatuista näyttelijöistä ja hänellä on Instagramissa yli 5 miljoonaa seuraajaa.

– Se on jokaisen konservatiivisen paštuäidin painajainen, että poika menee naimisiin englantilaisen tytön kanssa. Lähetät poikasi kouluun Englantiin ja hän tulee takaisin englantilaisen morsiamen kanssa. Se on jotain, mitä he pelkäävät, Jemima Khan on kommentoinut.