The Crown -sarjassa nähdään legedaarinen "kostomekko" – prinsessa Dianaa näyttelevä Elizabeth Debicki loi edesmenneen kuninkaallisen tyylin uudelleen

The Crown on suoratoistopalvelu Netflixin alkuperäissarja, joka on saanut inspiraationsa kuninkaallista perhettä ympäröivistä todellisista tapahtumista. Sarjan viidettä tuotantokautta kuvataan parhaillaan, ja sen on määrä tulla katsottavaksi marraskuussa 2022.