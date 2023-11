Kommentti: The Beatlesin "uusi" kappale on täsmäisku joulumarkkinoille – silti yksi asia aiheuttaa kylmiä väreitä

Kyllä. 53 vuotta sitten hajonneen The Beatlesin "uusi" ja viimeinen kappale on julkaistu.

Kolmikko viimeisteli samalta demolta julkaisukuntoon Anthology-kokoelma-albumeille vuosina 1995 ja 1996 singleinäkin julkaistut kappaleet Free as a Bird ja Real Love. McCartney, Harrison ja Starr äänittivät omat osuutensa myös Now and Then -lauluun, mutta kappale jäi tuolloin niin sanotusti hyllyyn Lennonin demon äänenlaadun takia.

Nyt, lähes 30 vuotta myöhemmin, kappale on viimeistelty ohjaaja Peter Jacksonin elokuvastudion kehittämän tekoälysovelluksen avulla.

Vuonna 2022 kaksi elossa olevaa The Beatlesin jäsentä, McCartney ja Starr, päättivät Now and Thenin viimeistelystä. Nyt julkaistussa Now and Then -kappaleessa kuullaan vuonna 2001 kuolleen George Harrisonin vuonna 1995 äänitetyt sähköiset ja akustiset kitaraosuudet sekä Paul McCartneyn, 81, soittamat basso-, kitara- ja piano-osuudet, ja Ringo Starrin, 83, soittama rumpuraita. Molemmat “beatlet” laulavat myös kappaleen kertosäkeen taustalaulut.

Kuuntele Now and Then alla.

The Beatlesin viimeisen kappaleen julkaisua edeltävänä iltana Youtubessa julkaistiin Now and Thenistä kertova 12-minuuttinen minidokumentti, jossa muun muassa vuonna 1980 kotitalonsa edessä ammutun John Lennonin poika Sean Lennon perustelee kappaleen julkaisua sanoen, että hänen isänsä olisi takuulla halunnut, että Now and Then julkaistaan. McCartney ja Starr vakuuttavat samaa.

George Harrisonin poika Dhani Harrison sanoo minidokumentissa, että hänenkin isänsä olisi varmasti halunnut viimeistellä Now and Then -kappaleen julkaisukuntoon.

Katso The Beatlesin Now and Then -kappaleesta kertova minidokumentti alla.

Now and Then on saatu viimeisteltyä siis tekoälyä käyttämällä. Jos vuonna 1995 kappale jäi viimeistelemättä Lennonin demon huonon äänenlaadun vuoksi, nyt miehen lauluääni soi tunnistettavasti ja kirkkaasti.

Sävellyksenä Now and Then on Lennonin viimeisille ajoille tyypillinen balladi, joka ei säväytä, mutta yksi asia siinä säväyttää: John Lennonin ääni.

Lennonin ääni on se elementti, joka on tärkein peruste Now and Thenin julkaisulle. Se aiheuttaa kylmiä väreitä ja lämmittää.

Valkoinen lippu

Now and Then ei ole tuleva Beatles-klassikko, joka nostetaan historiankirjoituksessa Let it Ben, Helpin, Hey Juden ja muiden ikonisten laulujen rinnalle.

Se on Paul McCartneyn ja Ringo Starrin symbolinen kädenojennus, rauhanele ja valkoisen lipun heilautus sekä lämmin ja lempeä loppukirjoitus The Beatlesin riitaisasti päättyneeseen tarinaan.

Now and Then lämmittää, mutta se on toki myös kaupallinen peliliike. The Beatlesin puna- ja sinikantisista singlekokoelmista julkaistaan 10. marraskuuta uudet versiot, joilla kuullaan uusia miksauksia useista kappaleista. Now and Then on mukana vuoden 1967–1970 singlejulkaisut kattavalla sinikantisella kokoelmalla.