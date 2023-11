Muusikko Hector The Beatlesin uudesta ja viimeisestä kappaleesta: "Sydämessä tuntuu"

The Beatles julkaisi 2. marraskuuta Now and Then -kappaleen, joka on yhtyeen mukaan sen viimeinen julkaisu.

Kappale on rakennettu vuonna 1980 kuolleen John Lennonin nauhoittaman c-kasetti -demon ympärille. Lennonin puoliso Yoko Ono lahjoitti aikanaan kasetin Sir Paul McCartneylle, joka yhdessä Ringo Starrin ja edesmenneen George Harrisonin kanssa yritti työstää kappaletta loppuun 90-luvun puolivälissä. Tuolloin sen ajan tekniikalla Lennonin laulua ei kuitenkaan saatu esiin.

Tänä päivänä tekoäly auttoi asiaa, ja kappale saatiin viimeisteltyä. Harrison nauhoitti kappaleessa kuultavat kitarat ennen vuoden 2001 kuolemaansa.

Kappaleen otti syyniinsä myös muusikko Hector, eli Heikki Harma, joka tunnustautuu Beatles-tuntijaksi.

– Sydämessä tuntuu, kun Ringo lausui alkuun ”one two”, ja sitten piano alkoi soittamaan. Tämä biisi lepää Lennonin varassa, Hector kertoi puhelimen välityksellä Viiden jälkeen -ohjelmassa 2. marraskuuta.

– Melodisuus ja sointukäännökset sekä Paul McCartneyn omat bassolinjat tuovat sen Beatles-musiikin pariin, mutta huomasin kuuntelevani tätä Lennon-biisinä, Hector kertoi.

Hän ei kuitenkaan usko, että kyseinen kappale on oikeasti kokoonpanon viimeinen.

– Erilaisista laatikoista löytyy vielä jotakin, josta voi tehdä Beatles-musiikkia, Hector arveli.