The Beatles julkaisee viimeisen kappaleensa, jossa kuullaan edesmenneitä John Lennonia ja George Harrisonia – tunteellinen kokemus elossa oleville jäsenille

The Beatlesin viimeinen kappale ja John Lennonin säveltämä ja laulama Now and Then julkaistaan maailmanlaajuisesti 2. marraskuuta. Sir Paul McCartney, Ringo Starr ja George Harrison työstivät biisiä 90-luvulla ja se viimeisteltiin vuonna 2022. Kappaleen musiikkivideo julkaistaan 3. marraskuuta.

Lennon kuoli vuonna 1980, ja Harrison vuonna 2001.

Lennon sävelsi kappaleen 70-luvun lopulla ja äänitti siitä demon säestäen itseään pianolla kotonaan. Vuonna 1994 hänen puolisonsa Yoko Ono antoi kappaleen muille The Beatlesin jäsenille yhdessä Free As A Bird - ja Real Love -demojen kanssa. Kaksi jälkimmäistä demoa bändi on jo viimeistelty ja julkaistu.

Tuon ajan teknologialla ei kuitenkaan saatu Lennonin laulua ja pianoa erotettua toisistaan ennen vuotta 2022. Now and then -kappaleessa onkin käytetty apuna tekoälyä, ja se sisältää myös Harrisonin kitaratallenteita 90-luvulta.

McCartney sanoi lausunnossaan 26. lokakuuta, että Lennonin äänen kuuleminen valmiilla kappaleella oli syvällinen kokemus.

– Se on aika tunteikasta. Ja me kaikki soitamme sillä (kappaleella), se on aito Beatles-äänitys, McCartney kertoi.

Myös Starrissa Lennonin äänen kuuleminen herätti tunteita.

– Saimme hänet lähimmäksi samaan huoneeseen, mitä ikinä tulemme saamaan. Se oli todella tunteellista meille kaikille. Tuntui kuin John olisi ollut siellä, Starr kertoi tuntemuksistaan lausunnossaan.