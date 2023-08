The Bandin perustajajäsen ja elokuvasäveltäjä Robbie Robertson, 80, on kuollut

Lauluntekijä, laulaja, kitaristi ja elokuvasäveltäjä Robbie Robertson on kuollut hänen agenttitoimistonsa CNN:lle lähettämän ilmoituksen mukaan. Hän oli 80-vuotias ja kuoli pitkän sairauden jälkeen.

Robertsonin 34-vuotias manageri Jared Levine kommentoi tähden poismenoa lausunnossaan.

– Robbie oli hänen kuolemansa aikaan perheensä ympäröimänä, mukaan lukien hänen vaimonsa Janet, hänen entinen vaimonsa Dominique sekä entisen vaimon kumppani Nicholas ja hänen (Robbien) lapsensa Alexandra, Sebastian, Delphine ja Delphinen kumppani Kenny. Hänen jälkeensä jäivät myös hänen lapsenlapsensa Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel ja Seraphina. Robertson sai äskettäin päätökseen neljännentoista elokuvamusiikkiprojektinsa Killers of the Flower Moonin Martin Scorsesen kanssa, Levine kertoi.

Robertson aloitti kitaransoiton 10-vuotiaana ja kuusi vuotta myöhemmin liittyi rumpali Levon Helmin kanssa Hawk-yhtyeeseen, joka oli rockabillytähti Ronnie Hawkinsin taustabändi. Siinä Robertson sai rock 'n' roll -koulutuksensa, johon kuului lopulta tulevat bändikaverit Rick Danko, Richard Manuel ja Garth Hudson.

Robertson jatkoi soittamista Bob Dylanin kanssa legendaarisilla Going Electric -kiertueilla vuosina 1965 ja 1966.

Robertson ja hänen bänditoverinsa äänittivät uraauurtavat "kellarinauhat" Dylanin kanssa ennen kuin muuttivat nimensä The Bandiksi ja julkaisivat seuraavana vuonna uraauurtavan Music from Big Pink -albuminsa. Albumia, joka sisältää Robertsonin kirjoittaman klassikkokappaleen The Weight, pidetään edelleen rock-historian käännekohtana.

The Bandista tuli sittemmin ensimmäinen pohjoisamerikkalainen rockyhtye, joka esiintyi Time-lehden kannessa. Sen seitsemäs ja viimeinen albumi julkaistiin vuonna 1977.

Robertson käsikirjoitti, tuotti, sävelsi ja esitti paljon elokuvamusiikkia muun muassa Scorsesen elokuviin. Hän kirjoitti myös New York Timesin bestseller-muistokirjan Testimony vuonna 2016. Kirjaan perustuva dokumenttielokuva Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band sai ensi-iltansa vuoden 2019 Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla ja suoratoistona Hulussa.

Robertson teki sooloalbumidebyyttinsä vuonna 1987 omalla nimellään olevalla albumillaan, jossa vieraina olivat Peter Gabriel jaU2. Vuonna 2019 hän julkaisi kuudennen ja näin ollen viimeisen soolostudioalbuminsa Sinematic.