Dua Lipa vahvisti kihlauksensa näyttelijärakkaansa kanssa

Artisti Dua Lipa vahvisti kihlauksensa näyttelijä Callum Turnerin kanssa.

Artisti Dua Lipa, 29, on vahvistanut Voguelle olevansa kihloissa näyttelijä Callum Turnerin, 35, kanssa.

Pari on ollut yhdessä lähes puolitoista vuotta.

Turner tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvasarjasta Ihmeotukset ja elokuvasta Masters of the Air (2024). Hän oli Bafta-ehdokkaana vuonna 2020 The Capture -elokuvasta.

Dua Lipa kertoi Voguelle kihloissa olemisen olevan jännittävää.

– Tämä päätös vanheta yhdessä, nähdä elämä ja vain olla parhaita ystäviä ikuisesti – se on todella erityinen tunne, Dua Lipa kertoi Voguelle.

Pariskunta herätti kihlaushuhut viime jouluna, kun Dua Lipa julkaisi kuvia itsestään sormuksen kera.

Hän kertoi Voguelle, että Turner teetti sormuksen hänelle neuvoteltuaan Dua Lipan parhaiden ystävien ja siskon kanssa.

– Se on niin minua. On mukavaa tietää, että henkilö, jonka kanssa aiot viettää loppuelämäsi, tuntee sinut hyvin, Dua Lipa jatkoi.

He eivät ole vielä sopineet hääpäivää, sillä artistin mukaan hänen on ensin saatava päätökseen nykyinen maailmankiertueensa, joka päättyy Meksikossa joulukuussa. Turnerilla on puolestaan kiire kuvausten kanssa.

– Me vain nautimme tästä ajasta. En ole koskaan ajatellut häitä tai haaveillut siitä, millainen morsian minusta tulisi. Yhtäkkiä mietin, miten pukeutuisin, Dua Lipa kertoi.

Lähde: Vogue, BBC