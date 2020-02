Thaimaan terveysministeri tiukkana: Jos turisti ei käytä hengityssuojainta, hänet tulisi potkaista ulos maasta

Asiantuntijoiden mukaan hengityssuojaimista on hyötyä lähinnä niille, joilla on jo oireita, sekä sairastuneita hoitaville. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut ihmisiä lähinnä pesemään usein käsiään ja välttämään kasvojensa koskettelua.