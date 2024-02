Thaimaan maanpaossa ollut ex-pääministeri pääsi kotiin poliisisairaalasta

Maanpaossa ollut Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on päässyt palaamaan Bangkokissa sijaitsevaan kotiinsa poliisisairaalasta, jossa hän on viettänyt noin puoli vuotta.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn on kuitenkin lyhentänyt Thaksinin tuomion yhteen vuoteen. Myös maan hallitus sanoi viime viikolla, että 74-vuotias Thaksin voitaisiin vapauttaa aiemmin hänen ikänsä ja terveytensä takia. Thaksinin on kerrottu kärsivän muun muassa sydänvaivoista ja korkeasta verenpaineesta. Hänen perheensä on sanonut, että hänelle tehtiin kaksi leikkausta sairaalassa vietettyjen kuuakusien aikana.